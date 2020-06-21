Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

 Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

 Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
10:55   21 Июня 2020
Общество

Оперштаб РФ сообщил о 7 728 новых случаях COVID-19 в стране за последние сутки

Оперштаб РФ сообщил о 7 728 новых случаях COVID-19 в стране за последние сутки

Более 7700 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в 84 регионах Российской Федерации за последние сутки. Об этом информировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Сообщается, что чуть более 30% не имели клинических проявлений заболевания. Также в оперштабе сообщили о 109 летальных случаях и 5 119 пациентах с положительным тестом на коронавирус за последние сутки в стране.

Наибольшее число нововыявленных случаев пришлось на Москву — 968, Подмосковье — 549 и Ханты-Мансийский АО — 294.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено почти 17 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции. Под наблюдением врачей из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 310 000 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...