Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

 Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

Путин: чиновники, которые служат людям, не должны выпячивать напоказ благосостояние

 Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
10:50   21 Июня 2020
Происшествия

Добровинский: вменяемость Ефремова не повлияет на судебный процесс

Добровинский: вменяемость Ефремова не повлияет на судебный процесс

Адвокат семьи погибшего в ДТП рязанца Александр Добровинский прокомментировал результаты психолого-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.

Юриста порадовало то, что медики признали артиста вменяемым. По его словам, было бы хуже, если бы актера назвали сумасшедшим. Однако даже признание Ефремова вменяемым никак не отразится на судебном процессе, заключил Добровинский.

Смертельное ДТП с участием артиста произошло 8 июня в Москве. Ефремов за рулем внедорожника врезался в фургон рязанца Сергея Захарова. В результате столкновения мужчина погиб от полученных травм, передает Федеральное агентство новостей.

Либеральная общественность сразу же после аварии попыталась оправдать актера, напомнив о его заслугах. Однако, по мнению журналиста Станислава Кучера, старания друзей Ефремова ни к чему не приведут, так как суду прекрасно известно и о многих других скандальных фактах из жизни артиста.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#дтп #ефремов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...