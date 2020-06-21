Добровинский: вменяемость Ефремова не повлияет на судебный процесс

Адвокат семьи погибшего в ДТП рязанца Александр Добровинский прокомментировал результаты психолого-психиатрической экспертизы актера Михаила Ефремова.

Юриста порадовало то, что медики признали артиста вменяемым. По его словам, было бы хуже, если бы актера назвали сумасшедшим. Однако даже признание Ефремова вменяемым никак не отразится на судебном процессе, заключил Добровинский.

Смертельное ДТП с участием артиста произошло 8 июня в Москве. Ефремов за рулем внедорожника врезался в фургон рязанца Сергея Захарова. В результате столкновения мужчина погиб от полученных травм, передает Федеральное агентство новостей.

Либеральная общественность сразу же после аварии попыталась оправдать актера, напомнив о его заслугах. Однако, по мнению журналиста Станислава Кучера, старания друзей Ефремова ни к чему не приведут, так как суду прекрасно известно и о многих других скандальных фактах из жизни артиста.