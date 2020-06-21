Результат теста на антитела к коронавирусу оказался отрицательным у главы Чечни Рамзана Кадырова. Он сообщил, что не болел COVID-19.

В конце мая 2020 года средства массовой информации заявили, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирусную инфекцию и он находится в московской больнице. В оперштабе по противодействию COVID-19 позднее опровергли эти слухи, а после и сам глава Чечни выступил с заявлением о том, что он "абсолютно здоровый человек".

По данным на сегодняшний день в Чеченской Республике выявили 1579 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Общее число полностью выздоровевших от COVID-19 человек составляет 1153.