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10:39   21 Июня 2020
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Результат теста на антитела к коронавирусу оказался отрицательным у главы Чечни Рамзана Кадырова. Он сообщил, что не болел COVID-19.

В конце мая 2020 года средства массовой информации заявили, что у Кадырова якобы заподозрили коронавирусную инфекцию и он находится в московской больнице. В оперштабе по противодействию COVID-19 позднее опровергли эти слухи, а после и сам глава Чечни выступил с заявлением о том, что он "абсолютно здоровый человек".

По данным на сегодняшний день в Чеченской Республике выявили 1579 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Общее число полностью выздоровевших от COVID-19 человек составляет 1153.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #кадыров #чечня #чеченская республика #коронавирус

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