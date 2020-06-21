Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Американские парламентарии, которые готовят очередной пакет санкций против всех, кто имеет отношение к реализации проекта «Северный поток – 2», следующим шагом, видимо, введут ограничения против покупателей российского газа.

С таким предположением в своей передаче «Открытым текстом» на телеканале РЕН.тв выступил политический консультант и публицист Анатолий Вассерман.

«На сей раз (США) собираются наказывать всех, кто причастен к нынешнему строительству: финансирует, предоставляет технологии, обслуживает трубоукладчики и так далее, — заявил Вассерман. — Открытым текстом предполагаю: следующим этапом станут санкции против покупателей газа, а потом и электроэнергии из газа».

По мнению эксперта, такой вывод напрашивается, так как Штаты еще со времен президентства Барака Обамы пытаются «впарить» свой сжиженный газ из сланцевых месторождений всему миру и, в первую очередь, Евросоюзу. А сланцевиков в Америке много и на предстоящих выборах они, в основном, проголосуют за республиканцев, отсюда и желание избавиться от конкурентов на этом рынке – в первую очередь от России, добавил Вассерман.

При этом политолог отмечает, что у России найдутся и другие покупатели газа, например, Индия и Китай, а вот Евросоюз во главе с Германией на покупках американского газа просто разорится. Уже сейчас глава германского МИД и другие влиятельные политики ФРГ обращают внимание на то, что США обращаются с их страной как с колонией, и предлагают ответить встречными санкциями, хотя бы, для начала, запретить авторам законопроекта о санкциях против немецких компаний въезд в ФРГ.

Однако, по мнению Вассермана, все эти разговоры об ответных немецких санкциях, не приведут к реальному результату, так как Штаты уже давно и серьезно «крышуют» Европу.

«Поэтому многие чиновники МИД ФРГ будут саботировать проект ответных санкций, а большинство членов Федерального собрания проголосует против или в лучшем случае воздержится», — предполагает эксперт.

Тем более, что США, как и положено ОПГ, помимо влияния обладают и конкретной силой, то есть боевиками.

«И хотя на этой неделе англосаксонские войска в Германии впервые на Западе открытым текстом правильно названы оккупационными, а Трамп грозится перегнать часть армии в более лояльные Румынию, Польшу, Прибалтику — открытым текстом уверяю: ничего Трамп не выведет», — подчеркнул политконсультант.

США, через оккупацию навязывают Германии и всему Евросоюза разорительные для них, но выходные для себя решения, отметил Вассерман, напомнив в заключение, что Шпенглер еще сто лет назад написал книгу «Закат западных стран» (в России ее называют «Закат Европы»), над которой тогда все смеялись, но смешна ли она сейчас – когда «Европа рукоплещет очередным своим унижениям»?