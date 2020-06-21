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10:24   21 Июня 2020
Политика

Глава украинской общины Крыма назвала глупостью заявления Киева о гражданстве крымчан

Глава украинской общины Крыма назвала глупостью заявления Киева о гражданстве крымчан

Заявления властей Киева о том, что жители Крыма якобы остаются украинскими гражданами, несмотря на наличие российских паспортов, звучат нелепо. Об этом сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Некоторое время назад украинский дипломат Антон Кориневич сообщил, что выданные жителям Крыма российские паспорта не имеют юридической силы и не признаны мировым сообществом. Как следствие, жители полуострова остаются украинскими гражданами. Об этом информирует ФАН.

"Те, кто получали российский паспорт, получали гражданство, прежде всего, своей Родины", — подчеркнула Гридчина.

Глава украинской общины посоветовала Кориневичу не рассуждать на тему, в которой тот не компетентен. Гридчина сообщила, что в 2014 году крымчане не планировали сохранять двойное гражданство и полностью осознавали, за что голосуют на референдуме.

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #крым #гридчина

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