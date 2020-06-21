Володин отметил мужество медработников и поздравил их с профессиональным праздником

Медики получили поздравление с профессиональным праздником от депутата Госдумы Вячеслава Володина. Он выразил им благодарность, отметив их мужественный труд.

Видеопоздравление от спикера опубликовано на сайте Государственной думы РФ 21 июня. Политик назвал профессию медработника настоящим призванием, сообщает ТАСС. Он отметил, что медики каждый день оказывают помощь всем, кто находится в беде. Володин выразил благодарность за их мужество и спасенные жизни.

"Ну и конечно, в это непростое время пандемии хочется, чтобы никто из вас не заразился и не заболел сам", — также добавил спикер.

Володин пообещал, что депутаты Думы постараются сделать все, чтобы у врачей и медработников было как можно меньше проблем, а здравоохранение было эффективным и качественным. В заключение он пожелал медикам благополучия, счастья и всего самого доброго.