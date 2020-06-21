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10:11   21 Июня 2020
Общество

Собянин объявил о скором полном восстановлении сферы общепита в столице

Собянин объявил о скором полном восстановлении сферы общепита в столице

Ресторанный бизнес в столице России восстановился после снятия части ограничений уже на 65% от уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин.

Полное восстановление сферы общественного питания завершится в течение месяца, уверен мэр. Текущий процесс "реабилитации" превосходит ожидания рестораторов, заметил Собянин. По его словам, летние веранды и кафе — это важная часть культурной жизни города, передает ТАСС.

Собянин ранее заявил, что в Москве два дня будет бесплатная парковка. Ее разрешат 24 июня и 1 июля, в дни проведения парада Победы и общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #собянин #общепит #рестораны

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