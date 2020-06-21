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Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

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10:11   21 Июня 2020
Политика

Путин утвердил указ о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

Путин утвердил указ о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

Президент Российской Федерации владимир Путин подписал указ о награждении медработников, борющихся за жизнь пациентов с диагностированным COVID-19, орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, сообщили в пресс-службе Кремля.

Медицинские работники будут награждены за подвиги, которые они совершили в противостоянии коронавирусной инфекции.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня до 1 июля. Лидер РФ подписал соответствующий указ. Среди поправок значатся доступная медицинская помощь, ежегодная индексация пенсий, социальная поддержка и многое другое.

Недавно глава России провел встречу с медицинскими специалистами, во время которой он отметил, что развитие системы здравоохранения является самым главным приоритетом страны, несмотря на различные текущие обстоятельства.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #кремль #медработники #коронавирус

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