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10:03   21 Июня 2020
Экономика

Эрдоган: Турция может вскоре войти в десятку крупнейших экономик мира

Эрдоган: Турция может вскоре войти в десятку крупнейших экономик мира

Благодаря росту экономики Турция имеет все шансы в ближайшее время попасть в топ-10 крупнейших мировых экономик, передает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана издание Anadolu Ajansi.

Пандемия коронавируса и введенные для борьбы с ней ограничения затронули экономические отрасли многих государств, однако Турции удалось достичь внушительных успехов на фоне кризиса.

Рост экономики страны составил 4,5%. Валютные резервы турецкого регулятора вновь превысили отметку в 93 миллиарда долларов, поэтому вариант попадания Турции в рейтинг крупнейших экономик мира вполне вероятен, рассказал турецкий президент.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #эрдоган #топ-10

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