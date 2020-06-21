Эрдоган: Турция может вскоре войти в десятку крупнейших экономик мира

Благодаря росту экономики Турция имеет все шансы в ближайшее время попасть в топ-10 крупнейших мировых экономик, передает слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана издание Anadolu Ajansi.

Пандемия коронавируса и введенные для борьбы с ней ограничения затронули экономические отрасли многих государств, однако Турции удалось достичь внушительных успехов на фоне кризиса.

Рост экономики страны составил 4,5%. Валютные резервы турецкого регулятора вновь превысили отметку в 93 миллиарда долларов, поэтому вариант попадания Турции в рейтинг крупнейших экономик мира вполне вероятен, рассказал турецкий президент.