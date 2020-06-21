Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать региональным губернатором

Мать найденного замурованным в бетон несовершеннолетнего астраханца — экс-член "Справедливой России". Женщина планировала представить свою кандидатуру на губернаторских выборах.

Председатель совета местного отделения партии Олег Шеин отметил, что женщина что-то "держала внутри себя" на протяжении долгого времени. Он добавил, что был шокирован поведением астраханки после того, как ее сын неожиданно исчез.

Вскоре жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве собственного ребенка.

Подростка нашли замурованным в бетон под полом дома, владельцем которого является брат злоумышленницы. Женщина вместе с супругом сообщила о пропаже 12-летнего мальчика в марте 2020 года. По версии следствия, мать убила подростка в ходе бытового конфликта.