Ракова сообщила о 1007 вылечившихся от COVID-19 пациентах в Москве за последние сутки

Более 1000 пациентов с коронавирусной инфекцией вылечились и были выписаны в Москве за последние сутки. Об этом информировала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

На текущий момент общее число выздоровевших от COVID-19 в российской столице достигло 135 556 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ресторанный бизнес по своему объему уже достиг 65% по сравнению с тем, что было до пандемии коронавируса. Он выразил уверенность, что в ближайший месяц сфера общепита полностью восстановится в столице России. Летние веранды кафе и ресторанов уже заработали с 16 июня. Их полноценное открытие планируется с 23 июня.