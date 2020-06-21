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Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
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В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
9:30   21 Июня 2020
Общество

Ракова сообщила о 1007 вылечившихся от COVID-19 пациентах в Москве за последние сутки

Ракова сообщила о 1007 вылечившихся от COVID-19 пациентах в Москве за последние сутки

Более 1000 пациентов с коронавирусной инфекцией вылечились и были выписаны в Москве за последние сутки. Об этом информировала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

На текущий момент общее число выздоровевших от COVID-19 в российской столице достигло 135 556 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что ресторанный бизнес по своему объему уже достиг 65% по сравнению с тем, что было до пандемии коронавируса. Он выразил уверенность, что в ближайший месяц сфера общепита полностью восстановится в столице России. Летние веранды кафе и ресторанов уже заработали с 16 июня. Их полноценное открытие планируется с 23 июня.

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Автор: Кристина Мокроусова
#москва #россия #ракова #коронавирус

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