Трамп прокомментировал сообщения СМИ о его "болезни Паркинсона"

Американский глава Дональд Трамп опроверг сообщения прессы о том, что у него может быть болезнь Паркинсона. Он выступил на митинге в городе Талса, штат Оклахома.

Предположения СМИ о возможном заболевании лидера Соединенных Штатов появились после его выступления в военной академии в Вест-Пойнте. Согласно информации корреспондентов, президент, подняв стакан с водой, придерживал его второй рукой, а потом, спускаясь по пологой рампе, перемещался скованно, практически держась за сопровождавшего его военнослужащего. Соответствующие данные предоставило издание "Российская газета".

По словам Трампа, он был обут в туфли на кожаной подошве, которые сильно скользили по стальной рампе. Ситуацию со стаканом глава Белого дома объяснил тем, что не хотел облить дорогостоящий галстук, вследствие чего он придерживал стакан второй рукой.