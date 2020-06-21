Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

 Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

 Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве
Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

Путин уверен в будущем визите украинского руководства в Москву

 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
9:17   21 Июня 2020
Политика

Трамп прокомментировал сообщения СМИ о его "болезни Паркинсона"

Трамп прокомментировал сообщения СМИ о его "болезни Паркинсона"

Американский глава Дональд Трамп опроверг сообщения прессы о том, что у него может быть болезнь Паркинсона. Он выступил на митинге в городе Талса, штат Оклахома.

Предположения СМИ о возможном заболевании лидера Соединенных Штатов появились после его выступления в военной академии в Вест-Пойнте. Согласно информации корреспондентов, президент, подняв стакан с водой, придерживал его второй рукой, а потом, спускаясь по пологой рампе, перемещался скованно, практически держась за сопровождавшего его военнослужащего. Соответствующие данные предоставило издание "Российская газета".

По словам Трампа, он был обут в туфли на кожаной подошве, которые сильно скользили по стальной рампе. Ситуацию со стаканом глава Белого дома объяснил тем, что не хотел облить дорогостоящий галстук, вследствие чего он придерживал стакан второй рукой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#политика #трамп #паркинсон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...