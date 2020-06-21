Медик Генералов назвал способ похудения без строгих диет

Избыточный вес зачастую связан с фастфудом. Нередко для похудения достаточно просто отказаться от нездоровой пищи. Однако не всегда эта легко сделать. Одну из причин зависимости от "джанкфуда" назвал доктор медицинских наук Василий Генералов.

Объем потребляемой пищи зависит не только от чувства голода, но и от вкусовых рецепторов. Они не только позволяют наслаждаться пищей, но и влияют на чувство насыщения, передает радио Sputnik. Однако фастфуд, из-за содержания различных консервантов, влияет на рецепторы и может привести сбою в их работе, в результате чего человек начинает есть все больше и больше.

Однако рецепторы способны к самоочищению и восстановлению. По словам Генералова, чем меньше в рационе полуфабрикатов и фастфуда, тем быстрее это произойдет. В результате самые обычные продукты приобретут новые вкусовые оттенки. Насыщение будет происходить быстрее, калорий потребляться — меньше, вследствие чего вернуть вес в норму будет проще. Похудеть также может помочь и летняя жара.