Синдзо Абэ хочет провести референдум по исключению из Конституции Японии "мирной статьи"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести референдум по вопросу пересмотра статьи конституции, пока действуют его полномочия. Об этом сообщил телеканал NHK.

Глава правительства заявил, что за год и три месяца до окончания срока он хотел бы провести референдум по конституции. Он отметил, что его целью является пересмотр "мирной статьи", по которой Япония отказывается от военного потенциала и использования оружия в международных конфликтах. Об этом пишет ТАСС.

В России предлагаются внести поправки в Конституцию, которые касаются различных сфер жизнедеятельности россиян. Среди основных поправок предлагается закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.