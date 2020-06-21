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8:51   21 Июня 2020
Весь мир

Синдзо Абэ хочет провести референдум по исключению из Конституции Японии "мирной статьи"

Синдзо Абэ хочет провести референдум по исключению из Конституции Японии "мирной статьи"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести референдум по вопросу пересмотра статьи конституции, пока действуют его полномочия. Об этом сообщил телеканал NHK.

Глава правительства заявил, что за год и три месяца до окончания срока он хотел бы провести референдум по конституции. Он отметил, что его целью является пересмотр "мирной статьи", по которой Япония отказывается от военного потенциала и использования оружия в международных конфликтах. Об этом пишет ТАСС.

В России предлагаются внести поправки в Конституцию, которые касаются различных сфер жизнедеятельности россиян. Среди основных поправок предлагается закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.

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Автор: Василий Пименов
#япония #поправки #конституция #синдзо абэ

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