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8:48   21 Июня 2020
Армия

Американцы испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда", которая "изменит правила игры"

Американцы испытали авиабомбу комплекса "Золотая Орда", которая "изменит правила игры"

Испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker, интегрированной в комплекс полуавтономного высокоточного оружия "Золотая Орда", прошли в США. Бомба была выпущена истребителем  F/A-18E/F Super Hornet, передает Forbes.

Испытания начались в июне этого года. Завершить их Пентагон планирует до января 2021 года. Новое вооружение получат не только истребители Super Hornet, но и F-15E Eagle, а также истребители-"невидимки" F-35 Lightning II. Последний способен нести до 24 таких авиабомб, передает РИА Новости.

StormBreaker способна сама отбирать заранее заданные цели, кроме того, ее курс может корректировать самолет-носитель. Авиабомба создана на основе разработок 1980-х годов.

Как сообщало издание Aviation Week, новейшая гиперзвуковая ракета США едва не ушла в свободный полет в ходе испытаний. Речь идет о реактивной ракете, разработанной в рамках совместной программы Управления исследовательских проектов оборонного ведомства США и ВВС.

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Автор: Василий Пименов
#сша

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