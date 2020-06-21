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 Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве
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Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

 Путин напомнил о свободном выборе крымчан быть с Россией

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8:31   21 Июня 2020
Общество

Украинский эксперт: ракета "Нептун" сможет поразить российские корабли в Новороссийске

Украинский эксперт: ракета "Нептун" сможет поразить российские корабли в Новороссийске

Новая крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" пытается угрожать российским кораблям в Новороссийске. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

Украинская "военная машина", благодаря "Нептуну", имеет якобы угрозу для Крыма и побережья Азовского моря, сообщает РИА Новости. По словам Жирохова, "Нептун" сможет "поразить" российские корабли в районе Новороссийска.

Однако на этапе производства ракет могут возникнуть финансовые проблемы. Это связано с экономическим положением Украины. Недавно прекратил свою деятельность единственный украинских химзавод, способный производить топливо для "Нептуна". В результате закрытия предприятия уволили 700 специалистов.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #вов #львов #тайник

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