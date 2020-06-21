Украинский эксперт: ракета "Нептун" сможет поразить российские корабли в Новороссийске

Новая крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" пытается угрожать российским кораблям в Новороссийске. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

Украинская "военная машина", благодаря "Нептуну", имеет якобы угрозу для Крыма и побережья Азовского моря, сообщает РИА Новости. По словам Жирохова, "Нептун" сможет "поразить" российские корабли в районе Новороссийска.

Однако на этапе производства ракет могут возникнуть финансовые проблемы. Это связано с экономическим положением Украины. Недавно прекратил свою деятельность единственный украинских химзавод, способный производить топливо для "Нептуна". В результате закрытия предприятия уволили 700 специалистов.