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 Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

 Путин напомнил о свободном выборе крымчан быть с Россией

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8:07   21 Июня 2020
Политика

Пушков заявил, что миф о исключительной роли США мертв

Пушков заявил, что миф о исключительной роли США мертв

Погромщики снесли памятники Колумбу, Вашингтону, автору гимна США. Они несут разрушение, грабеж, пожары и насилие. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте Twitter.

По словам Пушкова, миф о "граде на холме" мертв. Он задался вопросом: желает ли кто-то еще ставить США в пример другим странам. Об этом пишет РИА Новости.

В США протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда под коленом полицейского вызвали стихийные сносы памятников южанам времен Гражданской войны. Была свалена также статуя первооткрывателя США Христофора Колумба, которого левые обвиняют в геноциде коренного народа США.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #беспорядки #протесты

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