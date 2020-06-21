Пушков заявил, что миф о исключительной роли США мертв

Погромщики снесли памятники Колумбу, Вашингтону, автору гимна США. Они несут разрушение, грабеж, пожары и насилие. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем аккаунте Twitter.

По словам Пушкова, миф о "граде на холме" мертв. Он задался вопросом: желает ли кто-то еще ставить США в пример другим странам. Об этом пишет РИА Новости.

В США протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда под коленом полицейского вызвали стихийные сносы памятников южанам времен Гражданской войны. Была свалена также статуя первооткрывателя США Христофора Колумба, которого левые обвиняют в геноциде коренного народа США.