Боевики "Сирийской национальной армии" совершили обстрелы поселений Акиба и Согнака в провинции Алеппо. Об этом сообщили в военном Twitter-канале Servanenefrine.

Из-за обстрелов загорелись земли с сельскохозяйственными культурами. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Около восьми протурецких боевиков были уничтожены возле контрольно-пропускного пункта у поселения Басофан. Неизвестный беспилотник атаковал мотоциклистов, в результате погибло двое бывших террористов запрещенной в России организации "Исламского государства".

Саперы САА разминировали около двух гектаров территории в городах Дума, Джасим и аль-Харра в провинциях Дамаск и Даръа. Об этом сообщили в российском ЦПВС.