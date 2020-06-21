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7:38   21 Июня 2020
Армия

Боевики "Сирийской национальной армии" обстреляли поселения в провинции Алеппо

Боевики "Сирийской национальной армии" обстреляли поселения в провинции Алеппо

Боевики "Сирийской национальной армии" совершили обстрелы поселений Акиба и Согнака в провинции Алеппо. Об этом сообщили в военном Twitter-канале Servanenefrine.

Из-за обстрелов загорелись земли с сельскохозяйственными культурами. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Около восьми протурецких боевиков были уничтожены возле контрольно-пропускного пункта у поселения Басофан. Неизвестный беспилотник атаковал мотоциклистов, в результате погибло двое бывших террористов запрещенной в России организации "Исламского государства".

Саперы САА разминировали около двух гектаров территории в городах Дума, Джасим и аль-Харра в провинциях Дамаск и Даръа. Об этом сообщили в российском ЦПВС.

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Автор: Илья Романович
#сирия #алеппо #африн

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