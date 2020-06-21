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6:51   21 Июня 2020
Общество

Кольцеобразное солнечное затмение смогут наблюдать жители некоторых регионов РФ 21 июня

Кольцеобразное солнечное затмение смогут наблюдать жители некоторых регионов РФ 21 июня

Жители некоторых регионов России смогут наблюдать неполную фазу солнечного затмения. Об этом сообщили в издании N+1.

Северный Кавказ, Бурятия, Краснодарский, Забайкальский и Приморский края являются наилучшими местами за наблюдением этого явления в России. В этих регионах Луна закроет 30 процентов солнечного диска. В Москве можно увидеть только два процента затмения. По информации издания, в Москве затмение начнется в 08.50, а завершится в 09.18.

Наблюдать за затмением можно с помощью специального телескопа или самостоятельно при помощи картонной коробки, переделанной в камеру обскура. Солнечное затмение в этом году совпало с днем летнего солнцестояния.

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Автор: Юлия Яковлева
#луна #солнце #затмение

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