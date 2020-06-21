Кольцеобразное солнечное затмение смогут наблюдать жители некоторых регионов РФ 21 июня

Жители некоторых регионов России смогут наблюдать неполную фазу солнечного затмения. Об этом сообщили в издании N+1.

Северный Кавказ, Бурятия, Краснодарский, Забайкальский и Приморский края являются наилучшими местами за наблюдением этого явления в России. В этих регионах Луна закроет 30 процентов солнечного диска. В Москве можно увидеть только два процента затмения. По информации издания, в Москве затмение начнется в 08.50, а завершится в 09.18.

Наблюдать за затмением можно с помощью специального телескопа или самостоятельно при помощи картонной коробки, переделанной в камеру обскура. Солнечное затмение в этом году совпало с днем летнего солнцестояния.