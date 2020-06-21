Тайник бандеровцев с документами 70-летней давности обнаружен на Украине

Тайник с архивными документами запрещенной в РФ "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) был найден в Львовской области. Об этом сообщил ТСН.

Документы были найдены в двух молочных бидонах, спрятанных в лесу в городе Мостиска, пишет РИА Новости. Они датированы 40-50-ми годами прошлого века. Также был найден военный билет сотрудника НКВД, который предположительно пытался попасть в ряды запрещенной в РФ ОУН-УПА.

Кладоискатели полагают, что в тайнике могут быть документы Героя СССР, партизана Сидора Ковлака. Пока находка не была изучена тщательно, так как бумаги находятся в ветхом состоянии и их нужно просматривать специальным способом, чтобы не повредить. Для этого находку отправили в краеведческий музей, откуда потом они отправятся на реставрацию.

Запрещенная в РФ ОУН-УПА во главе со Степаном Бандерой и Романом Шухевичем совершила большое количество преступлений, в том числе и против советского народа. Во время Второй мировой войны организация сотрудничала с нацистами.