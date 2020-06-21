Российский посол в США рассказал, как отреагировали на статью Путина в Госдепе

Статья Владимира Путина о Второй мировой войне развязала дискуссии в Госдепартаменте и неправительственных организациях. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат рассказал, что многие его собеседники сочли работу Путина актуальной и важной. Антонов отметил, что политики обсуждают тезисы об укреплении международных отношений в период после войны. Российский дипломат считает, что с этим вопросом спорят только русофобы, пишет РИА Новости.

По словам посла, в Госдепе некоторые считают, что необходимо время для понимания слов главы российского государства. В дипведомстве США хотят более подробно изучить материал, чтобы делать какие-то веские выводы, констатировал Антонов.