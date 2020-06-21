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5:11   21 Июня 2020
Общество

Непогашенные долги могут стать причиной отказа в выезде из России

Непогашенные долги могут стать причиной отказа в выезде из России

Запрет пересечения российской границы может коснуться не только тех, кто должен судебным приставам, но и граждан, имеющих доступ к государственным тайнам. Об этом рассказал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов.

Данный запрет теперь может коснутся военнослужащих и людей, сообщивших о себе изначально ложные сведения во время оформления документов на выезд из Российской Федерации, отметил Миронов.

Убытки от запрета въездного туризма в Россию составляют примерно 300 миллиардов рублей ежеквартально. Границы РФ были закрыты на въезд и выезд из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщали ранее представители Ростуризма.

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Автор: Ирина Большунова
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