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4:29   21 Июня 2020
Общество

Кадыров рассказал, что прошел тест на антитела к коронавирусу

Кадыров рассказал, что прошел тест на антитела к коронавирусу

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о прохождении теста на антитела, который показал, что у него не было COVID-19. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в "ВКонтакте".

СМИ писали ранее, что у главы Чечни якобы выявили коронавирус, и он госпитализирован в Москве. Руководитель регионального оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов опроверг эту информацию, назвав неправдой все заявления журналистов на эту тему. Кадыров позже в Instagram заявил, что он абсолютно здоровый человек. Об этом пишет РИА Новости.

Кадыров в соцсети написал, что его тест на антитела показал отрицательный результат. Он отметил, что это означает отсутствие наличия коронавируса. Глава республики рассказал также, что сдавал тесты вместе с командой КВН, которые работали волонтерами во время пандемии. Кадыров добавил, что четыре участника из пяти уже перенесли коронавирус в легкой форме.

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Автор: Юлия Яковлева
#кадыров #чечня #коронавирус

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