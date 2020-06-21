Террористы в сирийском Идлибе обстреляли два населенных пункта

Боевики террористической группировки, запрещенной в РФ, обстреляли два населенных пункта в сирийском Идлибе, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) Александр Щербицкий.

Глава ЦПВС напомнил, что в Идлибе действует режим прекращения огня. Незаконные вооруженные формирования, подконтрольные Турции, за прошедшие сутки его не нарушили. Обстрелы были зафиксированы со стороны позиций террористов. От их действий пострадали населенные пункты Хантутин и Меладжа.

Щербицкий также рассказал о патрулировании, которое провели в Сирии сотрудники военной полиции РФ. Оно состоялась в рамках положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании.