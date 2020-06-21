Опрос: отношение россиян к медицинским работникам во время пандемии изменилось

Жители России изменили свое отношение к медицинским работникам во время пандемии коронавируса. Это выяснил аналитический центр НАФИ во время проведения соответствующего опроса.

На отношение россиян повлиял вклад медиков в борьбу с COVID-19. Профессию врача стали больше уважать примерно 44 процента жителей РФ. Информацией об этом поделились "Известия".

Опрос был проведен с 15 по 18 июня сего года. Согласно его результатам, 60 процентов россиян считают, что система здравоохранения РФ смогла выстоять в борьбе с пандемией не хуже, чем в других странах. Еще 18 процентов респондентов уверены, что российская медицина продемонстрировала большую эффективность.

В России с 25 июня по 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию. Одна из них гарантирует жителям страны качественную и доступную медицинскую помощь.