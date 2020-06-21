Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

 Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

 Путин напомнил о свободном выборе крымчан быть с Россией

Путин напомнил о свободном выборе крымчан быть с Россией
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

 Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

 Путин напомнил о свободном выборе крымчан быть с Россией

Путин напомнил о свободном выборе крымчан быть с Россией
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
2:32   21 Июня 2020
Политика

Председатель РПЦ: предлагаемые поправки к Конституции укрепят наш народ и страну в целом

Председатель РПЦ: предлагаемые поправки к Конституции укрепят наш народ и страну в целом

Важно, что в Конституции подтверждается правопреемство между СССР и Российской Федерацией, выразил мнение председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. 

В эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" митрополит прокомментировал поправки к Конституции РФ, которые были предложены президентом Владимиром Путиным.

Речь идет об изменениях в главный закон страны, в которых предлагается: доступность медобслуживания, ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная соцподдержка. Иларион обратил внимание на правопреемство между СССР и Российской Федерацией. Он убежден, что поправки помогают закрепить память о победах нашей страны.

"Это поможет нам никогда не забывать об уроках прошлого, и не только о победах, но и о тех трагических страницах, с которыми связана наша история", — сказал он.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #политика #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...