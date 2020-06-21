Председатель РПЦ: предлагаемые поправки к Конституции укрепят наш народ и страну в целом

Важно, что в Конституции подтверждается правопреемство между СССР и Российской Федерацией, выразил мнение председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" митрополит прокомментировал поправки к Конституции РФ, которые были предложены президентом Владимиром Путиным.

Речь идет об изменениях в главный закон страны, в которых предлагается: доступность медобслуживания, ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная соцподдержка. Иларион обратил внимание на правопреемство между СССР и Российской Федерацией. Он убежден, что поправки помогают закрепить память о победах нашей страны.

"Это поможет нам никогда не забывать об уроках прошлого, и не только о победах, но и о тех трагических страницах, с которыми связана наша история", — сказал он.

Напомним, что голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля.