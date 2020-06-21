Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

 Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

 Путин напомнил о свободном выборе крымчан быть с Россией

Путин напомнил о свободном выборе крымчан быть с Россией
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

Мишустин распорядился о выделении более 11 тысяч бюджетных мест в российских вузах

 Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве

Кличко прибыл к месту взрыва многоэтажки в Киеве
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

 Путин напомнил о свободном выборе крымчан быть с Россией

Путин напомнил о свободном выборе крымчан быть с Россией
Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

Вассерман: США в противостоянии СП-2 готовы наложить санкции на покупалей газа

 В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек

В Миннеаполисе произошла перестрелка, в результате ранены 10 человек
1:07   21 Июня 2020
Армия

Коротченко: Северный флот РФ надежно защищает страну от ударов авиации США

Коротченко: Северный флот РФ надежно защищает страну от ударов авиации США

Российские современные комплексы противовоздушной обороны, а также новые радиолокационные станции способны ликвидировать любую агрессию с арктического направления. Об этом сообщил военный эксперт Игорь Коротченко.

Северный флот РФ вооружается комплексами "Тор-М2ДТ". Они сформировали целые дивизии с зенитно-ракетными системами С-400 и модернизированными комплексами С-300, отмечает руководитель редакции журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Несмотря на то, что арктические рубежи РФ надежно защищены, в этом регионе наблюдается интерес стран НАТО. Власти государств взволнованы планами российского правительства по освоению Арктики и Северного морского пути, сообщает РИА Новости.

На фоне угроз "воздушной войны" с Соединенными Штатами в РФ продолжается усиление группировки сил Северного полюса. Напоминаем, что в 2019 году российские власти заключили контракт, предполагающий поставки комплексов "Тор". Были передислоцированы радиолокационные станции, к примеру, "Небо-М".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #рф #северный флот #тор-м2дт #небо-м

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...