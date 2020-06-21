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0:44   21 Июня 2020
Политика

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Страны ЕС, выступающие против "Северного потока - 2", ставят перед собой цель "насолить России". Это является главным препятствием для завершения строительства газопровода, уверен эксперт Василий Колташов.

Глава центра политэкономических исследований Института нового общества отметил, что призывать страны Евросоюза действовать, исходя из экономических интересов, бесполезно. Он, по данным Федерального агентства новостей, сравнил это с попыткой разбудить мертвого.

В Польше, по словам Колташова, про экономические интересы никто не думает. Польские товары подорожают из-за высокой платы за энергоресурсы. Они станут менее конкурентоспособными, но Варшаву это не волнует.

"Эта простая экономическая истина никого в польских политических верхах не убедит", - подчеркнул эксперт.

Только Германия и Франция готовы сейчас поддержать реализацию проекта "Северный поток - 2". Колташов надеется, что Берлин и Париж не допустят блокировки строительства газопровода.

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Автор: Борис Нестеров
#газопровод #северный поток - 2 #колташов

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