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0:17   21 Июня 2020
Общество

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Коммунальные службы Москвы оперативно справились с последствиями грозы и ливня. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве столицы Петр Бирюков.

Бирюков рассказал, что сильный ветер повалил около десяти деревьев, а в парке "Коломенское" два человека были откинуты молнией. Отмечается, что состояние их удовлетворительное. По словам заммэра, выпало около 70 процентов месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям в нескольких районах Москвы.

Петр Бирюков добавил, что городские службы быстро справились с водой при помощи специального оборудования. Спасатели ликвидировали все небольшие затопления территорий.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #рф #ливень #гроза #погода

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