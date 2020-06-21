Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Коммунальные службы Москвы оперативно справились с последствиями грозы и ливня. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве столицы Петр Бирюков.

Бирюков рассказал, что сильный ветер повалил около десяти деревьев, а в парке "Коломенское" два человека были откинуты молнией. Отмечается, что состояние их удовлетворительное. По словам заммэра, выпало около 70 процентов месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям в нескольких районах Москвы.

Петр Бирюков добавил, что городские службы быстро справились с водой при помощи специального оборудования. Спасатели ликвидировали все небольшие затопления территорий.