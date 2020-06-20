Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Еще 32 пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом в столице РФ достигло 3 597 человек. У всех пациентов был выявлены диагноз пневмония и положительный результат теста на коронавирус. За последние сутки из роcсийских больниц выписалось после выздоровления от коронавируса 10 186 человек.

Столичные медики вылетели в Забайкальский край для помощи в борьбе с коронавирусом. Они будут помогать в организации лечения пациентов с COVID-19 на дому.