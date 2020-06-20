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 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

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23:18   20 Июня 2020
Политика

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат белорусского политика Виктора Бабарико заявил, что его подзащитному предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.

Дмитрий Лаевский признался, что он не имеет права "называть статьи". Он подчеркнул, что Бабарико собирается отстаивать свои убеждения и правоту. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Защита, по словам Лаевского, обжаловала задержание политика. Суд по этому делу еще не собирался.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся в августе нынешнего года. Действующий глава государства Александр Лукашенко намерен принять в них участие.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия

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