Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат белорусского политика Виктора Бабарико заявил, что его подзащитному предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка.

Дмитрий Лаевский признался, что он не имеет права "называть статьи". Он подчеркнул, что Бабарико собирается отстаивать свои убеждения и правоту. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Защита, по словам Лаевского, обжаловала задержание политика. Суд по этому делу еще не собирался.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся в августе нынешнего года. Действующий глава государства Александр Лукашенко намерен принять в них участие.