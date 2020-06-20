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22:45   20 Июня 2020
Общество

Директор МОНИКИ рассказал об организации работы медиков во время пандемии коронавируса

Директор МОНИКИ рассказал об организации работы медиков во время пандемии коронавируса

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского (МОНИКИ), как и другие региональные медучреждения, боролся с пандемией коронавируса. Как была организована работа врачей, рассказал директор МОНИКИ Дмитрий Семенов.

Институт принимал особо тяжелых пациентов с COVID-19, включая тех, у кого были пересаженные органы, сообщает телеканал "360". По словам Семенова, сотрудники института, как и другие врачи по всей России, заражались, попадали в реанимации, но, к счастью, никто из них не умер.

В МОНИКИ попадали врачи с выявленным COVID-19 из других медучреждений Московской области. Не всех из них удалось спасти. Семенов отметил, что самым важным является проявление большого внимания руководства к своему персоналу в условиях пандемии.

По словам директора МОНИКИ, когда человек надевает белый халат, у него появляется огромная ответственность. Семенов признался, что для него, как доктора, исчезают те молодые люди, которые отказываются работать с больными с COVID-19.

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Автор: Кристина Мокроусова
#московская область #врачи #коронавирус

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