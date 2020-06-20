Политолог отметил смелый поступок Асада, приехавшего с женой на фронт к сирийским солдатам

Президент Сирии Башар Асад вместе с супругой Асмой Асад прибыл на фронт к солдатам Сирийской Арабской Армии. Этот поступок в очередной раз демонстрирует смелость сирийского лидера, считает военный эксперт, политолог Андрей Кошкин.

Фотография президентской четы с военными появилась в Сети через несколько часов после введения санкций США, называемых "актом Цезаря". Поступок Асада и его супруги говорит о том, что они продолжают отстаивать свое направление развития страны, несмотря на новую агрессию со стороны США, заявил Кошкин в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Политолог напомнил, что сирийский лидер никогда не оставлял свой народ, оставаясь на посту даже в самые трудные времена, когда боевики обстреливали и президентский дворец. Несмотря на то, что сейчас ситуация в стране гораздо лучше, иностранное давление продолжается, и Асад оказывает поддержку своему народу, укрепляя боевой дух солдат.

Кошкин назвал поступок приехавших на фронт Асадов демонстрацией уверенности в том, что власти САР знают, куда идти, а также что делать. Сирию не отдадут в руки тех, кто мечтает ее разрушить.