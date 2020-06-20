Российские пенсионеры могут получить перерасчет выплат за два года

В Госдуму поступил законопроект, который предлагает компенсировать пенсионерам отсутствие индексации пенсий с 2016 по 2018 год.

Выплаты полагаются всем российским пенсионерам, которые возобновили трудовую деятельность, либо не прекращали ее. Общая индексация составит порядка 14,4%, на реализацию законопроекта потребуется около 963 миллиардов рублей, сообщает URA.RU.

По мнению директора Центра исследований и экспертиз Департамента ПРЭД Финансового университета при правительстве РФ Венеры Шайдуллиной, законопроект может быть принят, поскольку выплаты пенсионеров не выходят из страны и способствуют эффективной работе экономики.

Пенсионеры-опекуны несовершеннолетних детей с июля 2020 года будут получать проиндексированные выплаты. Также индексации подлежат пенсии граждан, которые завершили трудовую деятельность.