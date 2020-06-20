Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

 Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве
Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

 Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями
Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

 Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве
Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

 Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями
21:01   20 Июня 2020
Политика

Посол РФ в США заявил о стабильном контакте лидеров двух стран, несмотря на пандемию

Посол РФ в США заявил о стабильном контакте лидеров двух стран, несмотря на пандемию

Диалог между Вашингтоном и Москвой никогда не прерывался, несмотря на пандемию коронавируса. Лидеры стран продолжают обсуждать ключевые вопросы двусторонних отношений, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп связываются по основным моментам международной безопасности по телефону. Их беседы носят деловой, дружелюбный и конструктивный характер, подчеркнул Антонов.

То же можно сказать и в отношении контактов на уровне глав внешнеполитических ведомств, добавил посол. Об этом информирует ТАСС. Так, координацию по работе в военной сфере осуществляют лично министры обороны.

Антонов выразил надежду, что однажды глава МИД РФ Сергей Лавров, государственный секретарь Америки Майкл Помпео, а также министры обороны двух государств Сергей Шойгу и Марк Эспер соберутся вместе за одним столом для переговоров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #сша #путин #трамп #анатолий антонов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...