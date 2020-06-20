Посол РФ в США заявил о стабильном контакте лидеров двух стран, несмотря на пандемию

Диалог между Вашингтоном и Москвой никогда не прерывался, несмотря на пандемию коронавируса. Лидеры стран продолжают обсуждать ключевые вопросы двусторонних отношений, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Глава России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп связываются по основным моментам международной безопасности по телефону. Их беседы носят деловой, дружелюбный и конструктивный характер, подчеркнул Антонов.

То же можно сказать и в отношении контактов на уровне глав внешнеполитических ведомств, добавил посол. Об этом информирует ТАСС. Так, координацию по работе в военной сфере осуществляют лично министры обороны.

Антонов выразил надежду, что однажды глава МИД РФ Сергей Лавров, государственный секретарь Америки Майкл Помпео, а также министры обороны двух государств Сергей Шойгу и Марк Эспер соберутся вместе за одним столом для переговоров.