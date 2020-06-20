Угроза для нацбезопасности Соединенных Штатов — именно так называют в своей резолюции члены Палаты представителей и Сената США бизнесмена Евгения Пригожина. Федеральное агентство новостей (ФАН) перевело текст соответствующего документа.

Резолюция содержит причины для введения очередных санкций против петербургского предпринимателя и призыв к властям США разработать меры, направленные против деятельности бизнесмена. Федеральное агентство новостей (ФАН) выяснило, в чем же Соединенные Штаты пытаются обвинить Пригожина.

В это время главной проблемой в США по-прежнему остаются протесты, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским. На американских улицах назревает гражданская война, власти США пытаются найти внештатного "врага". Демократ Крис Кунс и республиканец Марко Рубио внесли в Сенат проект резолюции с призывом разработать стратегию по противодействию деятельности Пригожина. Точно такой же документ поступил в Палату представителей. Авторы резолюции считают, что работа российского бизнесмена якобы представляет угрозу безопасности США.

Палата представителей призывает к координации американского правительства и союзников для согласования санкций в отношении Пригожина. Минфин США в марте 2018 года назначил Пригожину и его дочерним организациям "блокирование за вредоносную киберактивность". Американские чиновники тогда утверждали, что "пагубная" деятельность бизнесмена якобы представляет угрозу безопасности Соединенных Штатов. Очевидно, что власти США не оставляют попыток переложить внутренние проблемы на граждан РФ.