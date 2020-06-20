Лига арабских государств осудила турецкое вмешательство на территории Ливии, но действия Анкары не изменились, они продолжают дальше внушать опасения военным экспертам и аналитикам. Турция не намерена сбавлять темп военной интервенции.

Многие страны признали тот факт, что кризис в Ливии имеет затяжной характер. Главным действующим лицом на территории Ливии остается Анкара, которая открыто заявляет о своих интересах и планах на ресурсы и территории Ливии. сообщил руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Турция, которая поддерживает Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, якобы ограничилась только финансовой и дипломатической поддержкой, но сейчас тяжело скрыть огромнейшие масштабы военной "помощи" с турецкой стороны

Такая помощь исходит под эгидой "турецко-ливийского братства", и теперь Анкара начала заниматься своим планом, Эрдоган и дальше продолжает показывать свои "Османские амбиции". Стоит отметить, что 14 700 террористов, которых переправили на территорию Ливии, вероятнее всего пожалели об этом, ведь вернулись "домой" без малого восемь тысяч наемников. Упорство Турции и руководства ПНС Ливии, которые отвергают предложения Ливийской национальной армии о завершении конфликта и решении его мирным путем, приводит к тому, что сирийские наемники ежедневно отправляются в цинковых гробах обратно в Идлиб.