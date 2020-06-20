Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

 Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве
Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

 Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями
Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

Городские службы ликвидировали последствия грозы в Москве

 Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве

Оперштаб обновил статистику смертности среди пациентов с COVID-19 в Москве
Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Колташов указал на главное препятствие для реализации проекта "Северный поток - 2"

 Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение

Адвокат: белорусскому политику Бабарико предъявили обвинение
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

 Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями

Президент Польши хочет выиграть выборы антироссийскими заявлениями
20:02   20 Июня 2020
Общество

Вторая волна коронавируса началась в Германии с мясокомбината

Вторая волна коронавируса началась в Германии с мясокомбината

Количество заболевших COVID-19 сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия превысило одну тыс. Соответствующую информацию сообщили на местной радиостанции Radio Gütersloh.

Тестирование на выявление вируса оказались положительным у 1029 человек. Глава администрации района Гютерсло Свен-Георг Аденауэр сообщил, что сложившаяся ситуация стала "совершенно исключительной". Он добавил, что есть шанс быстро предотвратить этот очаг. Информация о вспышке инфекции не появлялась среди сотрудников мясокомбината в других районах до этого случая. Ранее из-за нового очага коронавируса на мясокомбинате на карантин помещены 7 тыс. сотрудников. Учебные заведения и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. Сейчас предприятие вернулось к работе.

Ранее ученые Немецкого центра исследования инфекций пришли к выводу, что дети дошкольного возраста — самые опасные распространители вируса. Склонны передавать коронавирус дети до шести лет, передает "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#германия #очаг #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...