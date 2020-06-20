Вторая волна коронавируса началась в Германии с мясокомбината

Количество заболевших COVID-19 сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия превысило одну тыс. Соответствующую информацию сообщили на местной радиостанции Radio Gütersloh.

Тестирование на выявление вируса оказались положительным у 1029 человек. Глава администрации района Гютерсло Свен-Георг Аденауэр сообщил, что сложившаяся ситуация стала "совершенно исключительной". Он добавил, что есть шанс быстро предотвратить этот очаг. Информация о вспышке инфекции не появлялась среди сотрудников мясокомбината в других районах до этого случая. Ранее из-за нового очага коронавируса на мясокомбинате на карантин помещены 7 тыс. сотрудников. Учебные заведения и детские сады в районе Гютерсло закрылись в качестве меры предосторожности. Сейчас предприятие вернулось к работе.

Ранее ученые Немецкого центра исследования инфекций пришли к выводу, что дети дошкольного возраста — самые опасные распространители вируса. Склонны передавать коронавирус дети до шести лет, передает "360".