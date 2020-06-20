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19:55   20 Июня 2020
Политика

Песков заявил, что Путина волнует вопрос приверженности США совместным договоренностям

Песков заявил, что Путина волнует вопрос приверженности США совместным договоренностям

Российского лидера Владимира Путина волнует вопрос приверженности Вашингтона совместным договоренностям на фоне массовых беспорядков, охвативших США. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Путина наверняка волнует возможность предпринимать действия для того, чтобы не просто вывести российско-американские отношения из этого ужасного на сегодняшний день состояния, а для того, чтобы не оголять в дальнейшем мировую безопасность и стабильность. Соответствующее заявление Песков сделал в ходе программы на Первом канале.

Песков отметил, что у Путина взывает опасения то, что в ближайшие несколько месяцев может не остаться никаких договоренностей, регулирующих сферу международной безопасности.

В заключение представитель главы РФ добавил, что не вправе оценивать события, разворачивающиеся на территории США в настоящее время, так как они являются внутренней политикой американской стороны.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #путин #песков #договоренности

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