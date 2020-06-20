Песков заявил, что Путина волнует вопрос приверженности США совместным договоренностям

Российского лидера Владимира Путина волнует вопрос приверженности Вашингтона совместным договоренностям на фоне массовых беспорядков, охвативших США. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Путина наверняка волнует возможность предпринимать действия для того, чтобы не просто вывести российско-американские отношения из этого ужасного на сегодняшний день состояния, а для того, чтобы не оголять в дальнейшем мировую безопасность и стабильность. Соответствующее заявление Песков сделал в ходе программы на Первом канале.

Песков отметил, что у Путина взывает опасения то, что в ближайшие несколько месяцев может не остаться никаких договоренностей, регулирующих сферу международной безопасности.

В заключение представитель главы РФ добавил, что не вправе оценивать события, разворачивающиеся на территории США в настоящее время, так как они являются внутренней политикой американской стороны.