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19:44   20 Июня 2020
Общество

Власти Ростовской области проведут ряд послаблений с 22 июня

Власти Ростовской области проведут ряд послаблений с 22 июня

Ограничительные меры, ранее введенные из-за пандемии коронавируса, с 22 июня будут послаблять в Ростовской области.

Работу возобновят непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м и ярмарки, но везде обязаны соблюдать санитарные требования. Ранее, с 12 июня, правительство области разрешило вернуться к работе ателье, химчисткам, стоматологиям и другим.

Обязательный режим ношения масок продолжает действовать в городе. Помимо магазинов откроются гостиницы для спортсменов и людей, приехавших в командировку, центры психологии и социальной помощи.

Приступят к работе МФЦ, откроются спортивные организации, но плавательные бассейны пока останутся закрытыми. Обязательным остается и соблюдение дистанции, и ношение средств индивидуальной защиты.

Телеканал "360" передает, что с 22 июня в Санкт-Петербурге могут разрешить работу каршеринга. Через неделю возможно откроют летние кафе, отдельные парки и возобновят пассажирскую навигацию по рекам и каналам.

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Автор: Илья Романович
#вирус #ростов #пандемия

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