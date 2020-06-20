Власти Ростовской области проведут ряд послаблений с 22 июня

Ограничительные меры, ранее введенные из-за пандемии коронавируса, с 22 июня будут послаблять в Ростовской области.

Работу возобновят непродовольственные магазины площадью до 800 кв. м и ярмарки, но везде обязаны соблюдать санитарные требования. Ранее, с 12 июня, правительство области разрешило вернуться к работе ателье, химчисткам, стоматологиям и другим.

Обязательный режим ношения масок продолжает действовать в городе. Помимо магазинов откроются гостиницы для спортсменов и людей, приехавших в командировку, центры психологии и социальной помощи.

Приступят к работе МФЦ, откроются спортивные организации, но плавательные бассейны пока останутся закрытыми. Обязательным остается и соблюдение дистанции, и ношение средств индивидуальной защиты.

Телеканал "360" передает, что с 22 июня в Санкт-Петербурге могут разрешить работу каршеринга. Через неделю возможно откроют летние кафе, отдельные парки и возобновят пассажирскую навигацию по рекам и каналам.