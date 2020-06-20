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19:43   20 Июня 2020
Политика

Книгу Джона Болтона опубликуют, несмотря на попытки властей США добиться запрета

Книгу Джона Болтона опубликуют, несмотря на попытки властей США добиться запрета

Мемуары экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона увидят свет: суд официально разрешил публикацию книги, несмотря на попытки администрации президента добиться запрета. Об этом сообщает Associated Press.

Судья сообщил о том, что публикацию запретить невозможно, так как уже 200 тысяч экземпляров материала распространены среди продавцов мемуаров по всей Америке, уточнили в Associated Press. Ранее Болтон отказался от проверки книги разведывательными органами страны. Окружной судья Ройс Ламберт раскритиковал это решение экс-советника, заявив, что это может нанести внушительный ущерб нацбезопасности США.

Болтон сообщил о своем намерении написать книгу о деятельности на посту советника по национальной безопасности в октябре 2019 года. За месяц до этого действующий глава Америки Дональд Трамп отправил его в отставку, объяснив это значительным расхождением во взглядах.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #джон болтон

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