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19:32   20 Июня 2020
Экономика

Британский госдолг превысил размер ВВП впервые с 1963 года

Британский госдолг превысил размер ВВП впервые с 1963 года

Расходы правительства Великобритании в период пандемии нового типа коронавируса привели к тому, что объем государственного долга по итогам мая превысил размер ВВП.

Соотношение размера долга (почти 2 трлн фунтов стерлингов) оказалось выше 100% от показателя ВВП впервые за последние 57 лет, сообщила Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS).

Минфин уточнял, что финансовая поддержка бизнеса и граждан уже обошлась властям в сумму свыше 110 млрд фунтов стерлингов (около 136 млрд долларов). С начала вспышки COVID-19 местные компании получил займов более чем на 41 млрд долларов. Государственные гранты получили малые предприниматели, гостиницы, рестораны и предприятия розничной торговли. Кроме того, госбюджет недосчитался порядка 27,3 млрд долларов из-за предоставленных отсрочек по уплате НДС.

Количество выявленных случаев коронавируса нового типа в Великобритании превысило 300 тысяч, а число летальных исходов достигло 42,2 тысячи.

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Автор: Яна Либерман
#великобритания #ввп #госдолг #пандемия #коронавирус

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