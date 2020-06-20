Британский госдолг превысил размер ВВП впервые с 1963 года

Расходы правительства Великобритании в период пандемии нового типа коронавируса привели к тому, что объем государственного долга по итогам мая превысил размер ВВП.

Соотношение размера долга (почти 2 трлн фунтов стерлингов) оказалось выше 100% от показателя ВВП впервые за последние 57 лет, сообщила Национальная статистическая служба Соединенного Королевства (ONS).

Минфин уточнял, что финансовая поддержка бизнеса и граждан уже обошлась властям в сумму свыше 110 млрд фунтов стерлингов (около 136 млрд долларов). С начала вспышки COVID-19 местные компании получил займов более чем на 41 млрд долларов. Государственные гранты получили малые предприниматели, гостиницы, рестораны и предприятия розничной торговли. Кроме того, госбюджет недосчитался порядка 27,3 млрд долларов из-за предоставленных отсрочек по уплате НДС.

Количество выявленных случаев коронавируса нового типа в Великобритании превысило 300 тысяч, а число летальных исходов достигло 42,2 тысячи.