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19:17   20 Июня 2020
Армия

Сирийские наемники бегут из Ливии, отказываясь бесплатно воевать на стороне ПНС

Сирийские наемники бегут из Ливии, отказываясь бесплатно воевать на стороне ПНС

Сирийские наемники сбежали от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии после двухмесячной задержки заработной платы, а также после краж денежного довольствия боевиков со стороны лидеров группировок, лояльных Турции.

Террористы перестали получать свою зарплату еще два месяца назад, и стали подтверждаться случаи с хищением зарплат турецкими лидерами группировок.

Как сообщает Федеральное агентство новостей заработная плата поступает в турецкую разведку в долларах, затем ее конвертируют в турецкую валюту и передают лидерам группировок для выплаты террористам. Турецкие кураторы уже после получения денег высчитывают оттуда порядка 7000-9000 турецких лир с каждой зарплаты, что приравнивается к 800-1000 долларам. Это почти половина зарплаты террористов.

Среди сирийских наемников присутствуют террористы, которые находятся в международном розыске, также они являются выходцами из ИГИЛ1 (запрещенная террористическая организация в РФ).

Глава SOHR Рами Абд ар-Рахман сообщил, что они перестали публиковать материал об этом, потому что международное сообщество не придает значение судьбе Ливии.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #турция #ливия #террористы #пнс

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