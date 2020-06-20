Сирийские наемники бегут из Ливии, отказываясь бесплатно воевать на стороне ПНС

Сирийские наемники сбежали от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии после двухмесячной задержки заработной платы, а также после краж денежного довольствия боевиков со стороны лидеров группировок, лояльных Турции.

Террористы перестали получать свою зарплату еще два месяца назад, и стали подтверждаться случаи с хищением зарплат турецкими лидерами группировок.

Как сообщает Федеральное агентство новостей заработная плата поступает в турецкую разведку в долларах, затем ее конвертируют в турецкую валюту и передают лидерам группировок для выплаты террористам. Турецкие кураторы уже после получения денег высчитывают оттуда порядка 7000-9000 турецких лир с каждой зарплаты, что приравнивается к 800-1000 долларам. Это почти половина зарплаты террористов.

Среди сирийских наемников присутствуют террористы, которые находятся в международном розыске, также они являются выходцами из ИГИЛ1 (запрещенная террористическая организация в РФ).

Глава SOHR Рами Абд ар-Рахман сообщил, что они перестали публиковать материал об этом, потому что международное сообщество не придает значение судьбе Ливии.