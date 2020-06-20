Клинцевич назвал онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ этапом развития граждан

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич назвал онлайн-голосование по поправкам к Конституции необходимым элементом развития гражданского общества.

Референдум по нововведениям в Основной закон государства 1 июля частично пройдет в электронном формате. Подобное решение принято с целью уменьшения эпидемиологических рисков в столице Российской Федерации и Нижегородской области, где жители смогут оставить свой голос "удаленно". Гражданам будет необходимо воспользоваться интернет-ресурсом "Госуслуги". На этом портале у каждого россиянина может быть только один аккаунт, при создании которого необходимо подтвердить свою личность и ввести паспортные данные. Соответствующие данные предоставило издание "ПолитРоссия".

РФ является далеко не первопроходцем в деле голосования в удаленном формате. Возможность оставить свой онлайн-голос также предусмотрена в Эстонии и Швейцарии. А в ряде государств, среди которых Америка, Польша и Новая Зеландия, процедуру можно провести по почте. Соединенное Королевство, Франция и Нидерланды разрешают выписывать доверенность на человека, чтобы тот проголосовал в бюллетене.

По словам Клинцевича, жизнь совершенно по-разному испытывает граждан в те или иные моменты. На сегодняшний день коронавирусная инфекция подтолкнула государство к цифровизации такой процедуры, как голосование граждан.