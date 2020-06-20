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18:59   20 Июня 2020
Политика

Ветеран США простоял три часа на жаре в одиночной акции против расизма в Солт-Лейк-Сити

Ветеран США простоял три часа на жаре в одиночной акции против расизма в Солт-Лейк-Сити

Ветеран морской пехоты США Тодд Уинн вышел на одиночный пикет против расизма и простоял на сорокаградусной жаре в парадной форме более трех часов. Об этом сообщил Telegram-канал "Военный обозреватель".

Во время акции он держал табличку с именами погибших от рук полицейских, а его рот был заклеен скотчем, на котором были написаны последние слова погибшего в мае 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда "I can't breathe", что переводится как "Я не могу дышать".

За такой большой период времени под палящим солнцем его обувь расплавилась, сообщает "Военный обозреватель". Сам Тодд прокомментировал собственную инициативу как длительную минуту молчания, тем самым привлекая внимание к проблеме того, что голоса темнокожих людей зачастую бывают не слышны.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #протесты #расизм

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