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18:39   20 Июня 2020
Экономика

Россия удивила китайских аналитиков неожиданными вложениями в госдолг США

Россия удивила китайских аналитиков неожиданными вложениями в госдолг США

Валютный маневр Центробанка РФ на фоне распродажи американских облигаций, которую устроили в апреле крупнейшие иностранные держатели госдолга США, включая Японию и Китай, заинтересовал экономических обозревателей Sohu.

Россия, к удивлению многих, начала активно инвестировать в американские долговые обязательства, увеличив вложения за месяц на 80%, хотя за последние два-три года страна продала облигаций Казначейства США более чем на 100 млрд и снизила инвестиции до 4 млрд. Параллельно она начала скупать золото и довела его долю в резервах до рекордных 20%. Все эти действия были направлены на снижение зависимости от финансовой системы США и доллара.

Покупка американского госдолга стала неожиданной, но это было связано только с корректировкой инвестиционного портфеля. На общий курс России это вряд ли окажется влияние, то есть политика дедолларизации продолжится, как и сигналы союзникам присоединяться к ней, приводит выводы китайских экспертов "ПолитРоссия".

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Автор: Борис Нестеров
#сша #китай #банк россии #центробанк рф #госдолг сша #дедолларизация

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