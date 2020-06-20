Россия удивила китайских аналитиков неожиданными вложениями в госдолг США

Валютный маневр Центробанка РФ на фоне распродажи американских облигаций, которую устроили в апреле крупнейшие иностранные держатели госдолга США, включая Японию и Китай, заинтересовал экономических обозревателей Sohu.

Россия, к удивлению многих, начала активно инвестировать в американские долговые обязательства, увеличив вложения за месяц на 80%, хотя за последние два-три года страна продала облигаций Казначейства США более чем на 100 млрд и снизила инвестиции до 4 млрд. Параллельно она начала скупать золото и довела его долю в резервах до рекордных 20%. Все эти действия были направлены на снижение зависимости от финансовой системы США и доллара.

Покупка американского госдолга стала неожиданной, но это было связано только с корректировкой инвестиционного портфеля. На общий курс России это вряд ли окажется влияние, то есть политика дедолларизации продолжится, как и сигналы союзникам присоединяться к ней, приводит выводы китайских экспертов "ПолитРоссия".