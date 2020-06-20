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18:34   20 Июня 2020
Политика

"Медицинские" поправки в Конституцию РФ увеличат качество здравоохранения в стране

"Медицинские" поправки в Конституцию РФ увеличат качество здравоохранения в стране

Утвержденное президентом РФ Владимиром Путиным сохранение выплат врачам до конца лета демонстрирует, что страна системно подходит к вопросу поддержки медицины, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Глава РФ поручил продлить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 до конца лета. Российский лидер отметил, что средства не будут облагаться налогам. Также Путин поручил Кабинету министров РФ вести постоянный контроль над выплатами.

Допсредства за работу с людьми, у которых выявлен коронавирус, будут учтены для расчета их отпускных, независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск. Также поощрения получат свыше 15 тысяч учащихся вузов, ординаторов и аспирантов, помогающих в борьбе с коронавирусом.

Шаповалов считает, что такие действия со стороны Путина являются важным сигналом не только медработникам, но и всем гражданам России. Глава государства показывает, что страна не просто ценит труд и вклад врачей, но и осознает, насколько ответственным является фронт, на котором они сражаются.

Он уверен, что такие поправки к Конституции важны для оказания качественной медицинской помощи гражданам Российской Федерации, сообщает "Экономика сегодня".

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Автор: Василий Пименов
#путин #конституция #шаповалов

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