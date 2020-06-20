Военный эксперт назвал наиболее вероятное направление удара США по России

Ухудшение отношений между Россией и США вновь заставляет рассматривать возможность ядерного удара по РФ. Самый короткий маршрут между странами пролегает через Северный полюс.

Активизация полетов стратегической авиации США в Арктике означает, что Вашингтон снова прорабатывает возможность нанесения ядерного удара по России через Северный полюс. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин, слова которого из интервью "Известиям" передает РИА Новости. Эксперт подчеркнул, что Минобороны РФ надежно прикрыла арктические границы России с воздуха, а российская стратегическая авиация — достойный ответ американцам.