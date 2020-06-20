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17:38   20 Июня 2020
Политика

Песков заявил, что не удивлен негативной реакции Запада на статью Путина о Второй мировой

Песков заявил, что не удивлен негативной реакции Запада на статью Путина о Второй мировой

Критическая реакция ряда западных государств на статью главы РФ Владимира Путина о Второй мировой войне не стала чем-то неожиданным для пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что "нет худа без добра", а в этой ситуации каждое новое прочтение публикации позволяет задаться вопросами.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал высказывание Путина о вхождении Балтийских стран в состав Советского союза и заявил, что слова российского лидера не соответствуют действительности. Президент России написал статью, посвященную Второй мировой войне, для американского журнала The National Interest. В ней Путин заявил, что присоединение Балтийских государств к СССР по пакету Молотова-Риббентропа произошло с согласия властей этих стран.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #песков #вторая мировая война

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