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17:32   20 Июня 2020
Общество

Либералы подчеркнули неспособность Навального координировать силы с "оппозицией"

Либералы подчеркнули неспособность Навального координировать силы с "оппозицией"

Авторитарность и нежелание поддерживать единомышленников привело блогера Алексея Навального к тотальному одиночеству. Последней каплей стали его неэффективные идеи.

Журналист Виктор Шендерович раскритиковал так называемых оппозиционеров. Под горячую руку также попал и блогер Алексей Навальный. Свое мнение Шендерович высказал на "Эхе Москвы". По его словам, каждый "тянет лямку первенства" на себя, и никто даже не подумал об объединении.

Максим Кац, сторонник Навального, выступил против бойкотирования голосования по поправкам в Основной закон страны. Однако даже недавние дебаты между блогерами нельзя назвать конструктивными, поскольку они увиливали от ответов и задавали одни и те же вопросы, передает Nation News.

Главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков высказался о предложениях "Навального и Ко" в более жесткой манере. По его словам, "оппозиция" так и не научилась анализировать. Критике подверглись и ролики блогера.

"Как бабушка на скамейке — убогие заклинания и призывы к какому-то нравственному поведению в нашей стране. Как постоянное поколенческое сожаление: "Ах, куда же у нас все такие безнравственные!" – подчеркнул Ремчуков.

В действительности ролики о поправках к Конституции Навального напоминают заезженную пластинку. Повторяя одни и те же тезисы, блогер пытается убедить людей следовать за ним.

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Автор: Яна Либерман
#оппозиция #навальный #конституция #фбк

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